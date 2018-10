Latest scores and results from the alleys

Latest results and scores from the skittle alleys in the district.

Weston Central Skittles League Division 1: Sweeney 2 (R Pemberthy 52), St Johns B 12 (G Wilcox 50); Wookurs 4 (E Dyke 53), Alleycats 10 (S Barker 61); Poachers 12 (L Cox 51), Ere For The Beer 2 (G Rogers 54); Century A 10 (H Broomhall 50), Reptiles 4 (R Jones D Stacey 44); Wurzels 12 (G Little 54), Choppers 2 (M Pike 55).

Division 2: Hornets 2 (K Powell, R Hawks 47), Fortyniners 12 (B Forse 54); Nalgo 10 (D Haigh 52), Cannonballs 4 (P Taylor 47); Wanderers 12 (S Milsom 52), Rollers 2 (M Brown 50); Persuaders 2 (C Ham 51), Depoteers 12 (M Warren 54); Gatecrashers 12 (H Appleton 51), Lions 2 (G Disney 50).

Division 3: Nutters 4 (J Wadey 42), Box Tops 10 (S Jennings 48); Steamers 9 (T Dandy 51), WAFC 5 (C Allen A Evans 51); Atoms 8 (S Pring, S Beamont 49), REA 6 (M Singfield 55); Double Six 12 (M Hansford 51), Conservative B 2 (A Dean 52).

Weston & District Skittle League Division 1: Crown Inn 520 (M Brean 53) 3, Unionist A 524 (B Lanham 48) 13; Young Lions 459 (C Fry 49) 4, White Hart Humbles 463 (J Mason, M Lightfoot 47) 12; Worle Club 494 (M Tucker 56) 3, Rascals 516 (S Ballard 60) 13; Bittermen 527 (D Owen 51) 12, Ginger Mingers 519 (E Flint 49) 4; Klinkerbelles 541 (J Cherson 52) 12, Regent Sports 539 (B Jenkins 57) 4; Nomads 512 (P Hawkins, J Jones 49) 14, Stragglers 474 (M Hanson 44) 2; Dropouts 477 (A Evans 49) 2, Flintstones 527 (J Wall 58) 14.

Division 2: Prince of Wales 457(Mark Newland 52) 2, Peckers 468 (S Barker, J Treharne 45) 14; Beer Masters 456 (S Hodgkins 49) 2, W/Anchors Away 475 (F Thompson 47) 14; Boro Arms B 438 (T King 45) 2, Dab Hands 495 (S Drew 52) 14; Anchors 480 (P Lippett 60) 2, Lord Nelson A 519 (I Norton 60) 14; White Hart Harriers 559 (M Nott 58) 14, Worle Century Club 479 (C Cleeves 64) 2; Coach House A 485 (I Patterson, N Dunn 48) 12, Coach House B 484 (W Ruby 52) 4.

Division 3: Admirals 479 (T Jarvis 52) 12, Crusaders 470 (D Bush 53) 4; Shepherds 460 (A Rice 54) 16, Social Club B 419 (S Venn 41) 0; Langford Rovers 449 (D Mason 50) 12, Uphill Steamers 446 (A Phillips 43) 4; Bleadon Racers 473 (C Butler, G Davis, C Williams 45) 12, Survivors 451 (T Sweeting 49) 4; St Happys 408 (D Hatcher 42) 2, Earlybirds 447 (J New 50) 14.